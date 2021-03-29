Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В команде Уайта оценили возможность третьего боя с Поветкиным

В команде Уайта оценили возможность третьего боя с Поветкиным
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В команде тяжеловеса Диллиана Уайта заявили, что британец готов провести третий поединок с россиянином Александром Поветкиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Диллиан готов дать Поветкину третий бой, чтобы выяснить, кто действительно главный в этом противостоянии. Это может произойти, когда Поветкин восстановится», — сообщил источник.

В ночь с 27 на 28 марта мск Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвёртом раунде. Это был матч-реванш россиянина и британца. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021