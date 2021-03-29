В команде Уайта оценили возможность третьего боя с Поветкиным

В команде тяжеловеса Диллиана Уайта заявили, что британец готов провести третий поединок с россиянином Александром Поветкиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Диллиан готов дать Поветкину третий бой, чтобы выяснить, кто действительно главный в этом противостоянии. Это может произойти, когда Поветкин восстановится», — сообщил источник.

В ночь с 27 на 28 марта мск Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвёртом раунде. Это был матч-реванш россиянина и британца. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.

