UFC официально анонсировал бой Фергюсона с Дариушем

На странице UFC в «Инстаграме» появился официальный анонс поединка Тони Фергюсон — Бенейл Дариуш на турнире UFC 262. Бой состоится 15 мая.

Посмотреть фотографию можно на странице UFC в «Инстаграме».

Главным событием UFC 262 станет титульный бой в лёгком весе, в котором встретятся Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.

Помимо этого, UFC также анонсировал поединок Джека Херманссона и американца Эдмена Шахбазяна в среднем весе на том же турнире.

Для Фергюсона эта встреча станет первой в 2021 году. Минувший год для него сложился неудачно. В мае он досрочно проиграл Джастину Гэтжи, а в декабре по очкам уступил Чарльзу Оливейре. Что касается Дариуша, уроженец Ирана ассирийского происхождения уже бился в 2021 году. В феврале он раздельным решением победил Карлоса Диего Феррейру. Это была шестая кряду победа Дариуша в UFC.