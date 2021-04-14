«Здоровая и очень много гоняет». Валентина Шевченко — об Аманде Нуньес

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением о чемпионке в двух весовых категориях Аманде Нуньес. В сентябре 2017 года Нуньес победила Шевченко решением судей.

«Последнее поражение-то и поражением назвать сложно. Просто победу отдали в другую сторону. И сейчас люди пересматривают этот бой и всё так же приходят к мнению, что этот бой она, естественно, не выиграла. Я думаю, что если всё будет идти так же, как идёт сейчас, то третий бой просто неминуем. Когда-то он случится, и я прекрасно понимаю, что к тому моменту я должна быть в замечательной форме. А в данный момент нет смысла об этом беспокоиться и думать. Для меня сейчас более важно отстаивать свой чемпионский титул в категории до 57 килограммов.

Просто она здоровая. Она же гоняет очень много. Когда мы с ней дрались, мой натуральный вес был 61 килограмм, а она в момент боя наверняка весила не менее 70 килограммов. Думаю, что, когда она не гоняет, 75 килограммов точно весит. Просто она здоровая, поэтому у неё и получается (смеётся). Плюс ещё, конечно, какие-то физические навыки, которые позволяют ей нокаутировать соперниц», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.