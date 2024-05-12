Шакур Стивенсон: Ломаченко оберегают от меня, как Пакьяо от Кроуфорда

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался о том, что организаторы оберегают украинского бойца Василия Ломаченко от очного поединка.

«Ломаченко ничего не сможет со мной поделать, я вам это обещаю. Они не дают мне его избить, как они это делали, оберегая Пакьяо от Кроуфорда. Организаторы вмешиваются и делают всё, чтобы он не встретился со мной», — заявил Стивенсон в социальных сетях.

Промоутер Ломаченко Боб Арум не отрицал возможности боя своего клиента со Стивенсоном.

«Следующий бой? Может быть, в декабре. Возможно, против Шакура Стивенсона. Посмотрим», — приводит слова Боба Арума Fighthype.

В активе Василия 18 побед (из них 12 досрочных) и три поражения в профессиональной карьере.