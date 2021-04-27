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Макгрегор пожертвовал $ 500 тыс. в фонд из родного города Порье

Макгрегор пожертвовал $ 500 тыс. в фонд из родного города Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор пожертвовал $ 500 тыс. в организацию для детей Boys & Girls Club of Acadiana, которая находится в родном городе американского бойца MMA Дастина Порье в штате Луизиана. Об этом сообщает TMZ.

“Эта инвестиция меняет правила игры! Спасибо, Конор, за то, что помог обеспечить нашим детям всё необходимое для роста и процветания этим летом”, — отмечается в заявлении организации.

Ранее Порье обвинил Макгрегора в том, что тот отказался от обещанного пожертвования в его благотворительный фонд. Конор в ответ заявил, что третий бой с Дастином отменяется и что он приступил к поиску другого соперника. Несмотря на это, в UFC официально подтвердили третий бой Конор Макгрегор — Дастин Порье.

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