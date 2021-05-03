Леннокс Льюис прокомментировал слова Майка Тайсона о реванше с ним

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Леннокс Льюис прокомментировал слова другого бывшего абсолютного чемпиона Майка Тайсона. Ранее 54-летний Тайсон заявил, что в сентябре проведёт матч-реванш с 55-летним Льюисом.
«Пока бой ещё не согласован. Мы общаемся с Майком. Вполне возможно, что в скором будущем этот бой состоится», — рассказал Льюис в интервью, выложенном в «твиттере» Fox Sports.
В июне 2002 года Майк Тайсон и Леннокс Льюис провели поединок, завершившийся победой британца техническим нокаутом в восьмом раунде. В 2020 году американский боксёр провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлой весовой категории Роем Джонсом. Судьи зафиксировали ничью.
На счету Тайсона 50 побед и шесть поражений в профессиональном боксе, ещё два боя признали несостоявшимся. У Льюиса 43 победы, два поражения и одна ничья.
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