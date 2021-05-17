Деррик Льюис рассказал, сколько заработает за бой с Нганну

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис, который по словам Даны Уайта в скором времени получит ещё один шанс побороться за титул, рассказал, сколько может получить за поединок с чемпионом лиги Фрэнсисом Нганну.

«Пока нельзя говорить, что мой бой с Нганну уже официален. Надеюсь, в скором времени об этом объявят официально. Я ценю то, что сделал Джон Джонс, требую $ 30 млн. Спасибо ему. Я возьму минимум. Я не жадный и получу $ 8 млн.

Чёрт побери! $ 8 млн. За эти деньги могу подраться хоть сегодня. Как пройдёт мой поединок с Нганну? Эта встреча будет отличаться от предыдущей. С момента нашего первого боя мы оба сильно прибавили. Но если я стану чемпионом, это будет просто какое-то сумасшествие", — приводит слова Льюиса MMA Fighting.