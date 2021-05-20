А. Емельяненко рассказал, как относится к фрик-бою Хасбик — Абдурозик

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, как относится к фрик-бою с участием блогера Хасбика и певца Абдурозика. Рост 18-летнего Хасбика и 17-летнего Абдурозика не превышает одного метра, весят они не более 20 кг.
«Я слышал про данный бой. Моё отношение категорически негативное.
Участники этого так называемого поединка — люди с особенностями развития. Есть опасение за их здоровье: могут ли они вообще участвовать в подобных соревнованиях? Морально мне не нравится всё, что связано с этим боем.
С другой стороны, эти ребята — такие же люди, как и мы, просто со своими особенностями. И, если с медицинской точки зрения этот бой для них безопасен, чем они хуже? Это спорт. Если он не во вред, то только во благо», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт».
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