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Мэнни Пакьяо вернулся к тренировкам перед боем с Эрролом Спенсом. Видео

Мэнни Пакьяо вернулся к тренировкам перед боем с Эрролом Спенсом. Видео
Арина Ершова
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Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо вернулся к тренировкам перед боем с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом.

Посмотреть видео можно на странице Мэнни Пакьяо в «Твиттере».

Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.

Президент WBA Хильберто Мендоса сообщил, что Мэнни Пакьяо может быть восстановлен в статусе чемпиона мира по версии WBA Super.

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