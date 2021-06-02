Мэнни Пакьяо вернулся к тренировкам перед боем с Эрролом Спенсом. Видео
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Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо вернулся к тренировкам перед боем с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом.
Посмотреть видео можно на странице Мэнни Пакьяо в «Твиттере».
Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.
Президент WBA Хильберто Мендоса сообщил, что Мэнни Пакьяо может быть восстановлен в статусе чемпиона мира по версии WBA Super.
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