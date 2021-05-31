Президент WBA Хильберто Мендоса сообщил, что Мэнни Пакьяо может быть восстановлен в статусе чемпиона мира по версии WBA Super. В августе Пакьяо сразится с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом.
Напомним, в январе этого года из-за долгого перерыва в выступлениях WBA присвоила Пакьяо статус «чемпиона в отпуске». Йорденис Угас из регулярного чемпиона стал чемпионом WBA Super, а временный чемпион Джеймел Джеймс стал регулярным чемпионом WBA в полусреднем весе.
«Я знаю, что Шон Гиббонс, который представляет Мэнни, написал официальное письмо с просьбой восстановить его в ранге суперчемпиона. Мы работаем над этим. И есть большая вероятность. Но я не могу сказать точно, потому что в конце концов мы коллегиальный орган. И это должно пройти через комитет чемпионата, должно пройти голосование, прежде чем вынести этот вопрос на рассмотрение президента», — приводит слова Мендосы Essentially Sports со ссылкой на TheBoxingVoice.
- 31 мая 2021
-
21:30
-
20:19
-
19:24
-
18:45
-
17:34
-
16:01
-
15:40
-
15:00
-
14:54
-
14:03
-
14:00
-
13:29
-
13:29
-
13:05
-
12:01
-
11:51
-
11:00
-
10:37
-
10:06
-
09:33
-
08:40
-
08:29
-
08:04
-
00:55
- 30 мая 2021
-
23:49
-
22:21
-
21:59
-
20:35
-
19:29
-
18:56
-
17:39
-
16:41
-
15:37
-
14:31
-
13:40