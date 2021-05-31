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Мэнни Пакьяо может быть восстановлен в статусе чемпиона мира по версии WBA Super

Мэнни Пакьяо может быть восстановлен в статусе чемпиона мира по версии WBA Super
Арина Ершова
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Президент WBA Хильберто Мендоса сообщил, что Мэнни Пакьяо может быть восстановлен в статусе чемпиона мира по версии WBA Super. В августе Пакьяо сразится с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом.

Напомним, в январе этого года из-за долгого перерыва в выступлениях WBA присвоила Пакьяо статус «чемпиона в отпуске». Йорденис Угас из регулярного чемпиона стал чемпионом WBA Super, а временный чемпион Джеймел Джеймс стал регулярным чемпионом WBA в полусреднем весе.

«Я знаю, что Шон Гиббонс, который представляет Мэнни, написал официальное письмо с просьбой восстановить его в ранге суперчемпиона. Мы работаем над этим. И есть большая вероятность. Но я не могу сказать точно, потому что в конце концов мы коллегиальный орган. И это должно пройти через комитет чемпионата, должно пройти голосование, прежде чем вынести этот вопрос на рассмотрение президента», — приводит слова Мендосы Essentially Sports со ссылкой на TheBoxingVoice.

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