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Боец MMA А. Емельяненко дал прогноз на полуфинал Италия — Испания на Евро-2020

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Евро-2020 с участием сборных Италии и Испании.

«Сегодня играют Италия и Испания. Я ставлю на Италию», — рассказал Емельяненко в видео, выложенном в «сториз» его «инстаграма».

Сегодня, 6 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Испании. Матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру Италия — Испания можно будет на телеканале «Россия 1».

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.