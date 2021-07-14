Куницкая, потерпевшая поражение от Алданы, высказалась о её проваленном взвешивании

Боец UFC Яна Куницкая высказалась о ситуация с проваленным взвешиванием своей соперницы, мексиканки Ирен Алданы, перед их поединком на турнире UFC 264. Яна, чей вес оказался на 2 кг меньше веса Алданы, проиграла ей техническим нокаутом в первом раунде.



«В последнее время я получила довольно много сообщений от самых разных людей. Все они спрашивали меня о ситуации с весом и о том, могла ли она повлиять на результат боя. Сразу хочу сказать, что никогда и ни о чём не жалею. И извиняться не собираюсь. Если кто-то принимает сложившуюся ситуацию, то несёт полную ответственность за результат. Таковы правила игры», — написала Куницкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Куницкой в «Инстаграме».