Яну нокаутировала мексиканка, которая не сделала вес. Нужно ли было вообще с ней драться?

В ночь с 10 на 11 июля по МСК в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В главном событии сойдутся Конор Макгрегор и Дастин Порье, для кото-рых это третий по счету бой. Но здесь пойдет речь о другом поединке из основного карда между мексиканкой Ирен Алданой (12-6) и россиянкой Яной Куницкой (14-5).

В рейтинге женского легчайшего веса Куницкая идет на пятом месте, а Алдана — на 4-м. Поэтому этот бой может стать серьезным трамплином для одной из спортсменок, которая в будущем может сойтись с Холли Холм или Аспен Лэдд.



Куницкая провела в ММА шесть боев и одержала четыре победы при двух поражениях. Однако те два поражения были от очень сильных ударниц — легендарной Крис Сайборг и Аспен Лэдд, которая идет третьей в рейтинге в весовой категории. А как известно, Куницкая не обладает ударной мощью, несмотря на 7 побед нокаутом и звание чемпионки России по рукопашному бою и тхэквондо. Более того, она не владеет ударной техникой. Поэтому ее сильная сторона — это борьба, куда она переводи-ла даже Сайборг. Плюс Яна очень вынослива и одержала все четыре победы в организации Даны Уайта решением судей. Однако ее трудно назвать универсалом, не способной противостоять сума-сшедшей ударной мощи.



Алдана является как раз панчером. Из 12 побед шесть были одержаны нокаутом. Обладает серьез-ной оппозицией в лице Холли Холм, которой она проиграла единогласным решением судей в пятир-аундовом бою в октябре прошолого года, а также Ракель Пеннингтон, которой уступила раздельным решением судей. Напомним, что Пеннингтон отправила на недолгую пенсию саму Мишу Тейт, а также едва не протянула все пять раундов с Амандой Нуньес. Из побед стоит отметить нокаут Кетлен Виейры (№7 в рейтинге легчайшего веса), а также Бет Корреи, которая давным-давно попа-дала под каток Ронды Роузи.

Новость по теме Алдана объяснила, почему провалила взвешивание перед боем с Куницкой на UFC 264

Мексиканка провалила взвешивание, не уложившись в вес, показав на 2 кг больше, чем Яна. Мы не ищем заговора, но констатируем факт — у Алданы будет дополнительное преимущество в ударной и физической мощи. Поэтому Яне придется отбиваться не только гневными стикерами в твиттере, но и бойцовскими навыками в октагоне.



Первый раунд начался с активной работы первым номером со стороны Яны, хотя все ограничива-лось одиночными ударами с дальней дистанции. Алдана заняла выжидательную роль, отбиваясь в средней дистанции. Так одно из точных попаданий на первой минуте вызвало кровотечение из носа Яны. Однако россиянка продолжала наседать на мексинанку, но та пользовалась активностью со-перницы, методично разбивая ее.

Так к середине первой пятиминутки у Куницкой был разбит нос, поэтому она переключилась на ра-боту ногами, комбинируя лоу-кики с миддл-киками. Но они не доставляли никакого урона мекси-канке, потому что Ирен грамотно закрывалась от ударов россиянки, сопровождающихся воплями в стиле Марии Шараповой. А пока Яна сближалась для совершения удара, Алдана успевала занести свой удар до цели, обратно возвращаясь на дальнюю дистанцию. Очень грамотная работа со сторо-ны мексиканки и сумбурная у россиянки, у которой руки разлетались в разные стороны.

Затем Яна все-таки сблизилась на ближнюю дистанцию, откуда она совершила удары коленями, ко-торые по своему обычаю не дошли до цели. И запал Яны закончился точным левым хуком в челюсть от Алданы. Куницкая успела сгруппироваться, закрыв головуи выставив ноги для блокировки прохо-да Ирен. Но это только отсрочило приговор на минуту, потому что мексиканка выжидала подходяще-го момента и в итоге захватила ноги, устроив одностороннюю серию избиения, от которой Яна ни-как не могла отбиться. Таким образом, Яна отдала Алдане спину и Ирен ее просто-напросто забила. Поэтому рефери ничего не оставалось, кроме как остановить бой за 25 секунд до конца раунда.



Так Алдана закрыла поражение от Холли Холм грамотной и выверенной победой, но лишний вес сулит не только штраф, но и ограничения в рейтинговом продвижении. Поэтому ей вряд ли дадут бой с кем-то из топ-5 в ближайшее время. А что будет с Яной Куницкой? Она точно откатится вниз по рейтингу и ее расстояние до титульника увеличится в пару раз.