Гассиев нокаутировал Валлиша и стал обладателем пояса WBA Asia в супертяжёлом весе

На волейбольной арене «Динамо» в Москве состоялся боксёрский турнир, в главном бою которого россиянин Мурат Гассиев встретился с представителем Германии Михаэлем Валлишом. На кону стоял пояс WBA Asia в супертяжёлом весе.

Победу в бою в четвёртом раунде одержал россиянин, отправив соперника в нокаут.

Предыдущий бой Гассиев провёл в октябре 2020 года. Тогда российский спортсмен нокаутировал представителя Албании Нури Сефери, успешно дебютировав в тяжёлом дивизионе. В общей сложности Гассиев одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

Валлиш, в свою очередь, потерпел пятое поражение в карьере. Также на его счету 24 победы. В предыдущем бою, который прошёл в марте 2021 года, немец техническим нокаутом победил Найфа Дидье.