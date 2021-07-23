Гассиев нокаутировал Валлиша и стал обладателем пояса WBA Asia в супертяжёлом весе
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На волейбольной арене «Динамо» в Москве состоялся боксёрский турнир, в главном бою которого россиянин Мурат Гассиев встретился с представителем Германии Михаэлем Валлишом. На кону стоял пояс WBA Asia в супертяжёлом весе.
Победу в бою в четвёртом раунде одержал россиянин, отправив соперника в нокаут.
Предыдущий бой Гассиев провёл в октябре 2020 года. Тогда российский спортсмен нокаутировал представителя Албании Нури Сефери, успешно дебютировав в тяжёлом дивизионе. В общей сложности Гассиев одержал 28 побед и потерпел одно поражение.
Валлиш, в свою очередь, потерпел пятое поражение в карьере. Также на его счету 24 победы. В предыдущем бою, который прошёл в марте 2021 года, немец техническим нокаутом победил Найфа Дидье.
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