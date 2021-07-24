Ванзант сделала первое заявление после поражения от Остович на турнире Bare Knuckle FC 19

Американка Пейдж Ванзант, проигравшая соотечественнице Рэйчел Остович в главном бою вечера на турнире на голых кулаках Bare Knuckle FC 19, разместила первый пост в своём «инстаграме» после их боя. Турнир прошёл в ночь на 24 июля (мск) в Тампе (США).



«Меня не сломить. Я всегда поднимаюсь. Не сомневайтесь в этом ни секунды», — написала Ванзант.



Поединок Ванзант и Остович продлился все пять раундов и завершился победой Рэйчел единогласным решением судей — 48-47, 48-47, 49-46. Остович в дебютном бою в BKFC смогла взять реванш за поражение на UFC Fight Night 143. Тогда Ванзант во втором раунде победила сабмишном. Для Ванзант это уже второе подряд поражение в BKFC.

Ванзант выступала в ММА с 2012 по 2020 год. Кроме того, с 2014 по 2020 год она дралась в UFC. После ухода из UFC Пейдж подписала контракт с организацией Bare Knuckle FC.