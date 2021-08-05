«Его ноги подобны рукам». Дастин Порье высказался о борьбе Хабиба Нурмагомедова

32-летний американский боец UFC Дастин Порье выразил мнение о борцовских качествах российского экс-бойца Хабиба Нурмагомедова, с которым он бился в сентябре 2019 года на UFC 249.



«Борьба Нурмагомедова? Она превзошла все мои ожидания. Ни один из тех парней, с которыми я дрался, не чувствовал себя настолько сильным в подавлении, его позиция и баланс были превосходными. Он знал, как я распределяю вес и где он должен быть, чтобы занять лучшую позицию.

Хабиб очень активный, а ноги у него как руки. Его нога подметает, и то, как она ломает тебя, это просто вау. Он просто хорош.

В борьбе я задыхался, и моей целью было перевести его в стойку, но он просто задушил меня и сделал то, что он делает обычно, и я не мог это остановить», — цитирует Порье MMA Fighting.