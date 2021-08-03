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Дастин Порье не исключил, что в случае победы над Оливейрой может завершить карьеру

Дастин Порье не исключил, что в случае победы над Оливейрой может завершить карьеру
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье поделился мнением о потенциальном сопернике, которым может стать действующий чемпион лиги в лёгкой весовой категории бразилец Чарльз Оливейра, не исключив, что бой против него может оказаться последним в его карьере.

«Оливейра — очень опасный парень. Думаю, в последнее время он сильно подтянул ударную технику, что позволит ему буквально подавлять соперников. Уже давно он идеально вписывается в эту весовую категорию. Мне кажется, что прямо сейчас в джиу-джитсу нет бойца лучше его во всём UFC. Здесь он очень хорош. Он не просто использует навыки из джиу-джитсу, чтобы выпутываться из сложных ситуаций, но и прекрасно атакует и даже заканчивает бои досрочно», — приводит слова Порье Daily Mail.

Когда у него спросили, хотел бы он завершить карьеру в случае, если добьётся успеха в бою с Оливейрой, Дастин ответил:

«Посмотрим, посмотрим».

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