Источник: Фёдор Емельяненко встретится с Тимом Джонсоном
Поделиться
Боец Bellator Фёдор Емельяненко узнал имя следующего соперника. 23 октября 2021 года россиянин проведёт схватку с Тимом Джонсоном, сообщает MMA Fighting со ссылкой на источники. Поединок состоится в Москве и станет главным событием шоу.
Не исключено, что для Емельяненко этот бой станет последним в карьере, хотя по контракту с лигой у него остаётся два поединка. Последний раз он появлялся в клетке в декабре 2019 года, тогда Фёдор на турнире в Японии досрочно победил Куинтона Джексона.
Что касается Джонсона, он последний раз бился в июне 2021 года. На турнире Bellator 261 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) американец единогласным решением судей проиграл бой за звание временного чемпиона лиги Валентину Молдавскому.
Комментарии
- 5 августа 2021
-
13:22
-
13:17
-
12:40
-
11:04
-
10:27
-
10:21
-
10:17
-
09:58
-
09:43
-
03:02
-
00:42
-
00:03
- 4 августа 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:44
-
23:39
-
23:37
-
23:34
-
21:41
-
21:08
-
20:22
-
19:19
-
18:20
-
16:16
-
14:21
-
13:59
-
13:21
-
12:05
-
10:38
-
10:15
-
01:28
-
00:11
- 3 августа 2021
-
22:36
-
21:56
-
21:41
Партнерский контент