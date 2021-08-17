Источник: Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт на полмиллиарда рублей

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подпишет крупный рекламный контракт, об этом сообщил спортивный обозреватель Игорь Лазорин



«По моей информации, Хабиб Нурмагомедов подпишет новый долгосрочный рекламный контракт с Gorilla на сумму более $7 млн (это 513 053 100 рублей по курсу).



Это достаточно большой контракт, в нем будет учтена и команда Нурмагомедова. О его подписании объявят 18 августа», – написал Лазорин в своём «инстаграме».

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи.



Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.