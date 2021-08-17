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Источник: Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт на полмиллиарда рублей

Источник: Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт на полмиллиарда рублей
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подпишет крупный рекламный контракт, об этом сообщил спортивный обозреватель Игорь Лазорин

«По моей информации, Хабиб Нурмагомедов подпишет новый долгосрочный рекламный контракт с Gorilla на сумму более $7 млн (это 513 053 100 рублей по курсу).

Это достаточно большой контракт, в нем будет учтена и команда Нурмагомедова. О его подписании объявят 18 августа», – написал Лазорин в своём «инстаграме».

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи.

Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.

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