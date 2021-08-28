Хайбулаев: американцы знают разницу между дагестанской и американской борьбой

Российский боец смешанных единоборств Мовлид Хайбулаев, воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова и член команды Хабиба, рассказал, в чём, по его мнению, заключается разница между дагестанской и американской борьбой.
В ночь на 28 августа во Флориде (США) прошёл турнир PFL 9. В главном бою Хайбулаев одержал победу над англичанином Бренданом Логнэйном раздельным решением судей. Таким образом, Хайбулаев вышел в финал Гран-при PFL, где встретится с Крисом Уэйдом.
«Американцы знают разницу между дагестанской и американской борьбой (улыбается). На Олимпиаде посмотри, сколько золота у наших ребят и сколько у американцев. С Крисом Уэйдом наша команда уже сталкивалась. Ислам Махачев и Рустам Хабилов дрались с ним. Кто видел эти бои, уловил разницу», — сказал Мовлид Хайбулаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
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