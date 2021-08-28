Биспинг отреагировал на слова Хабиба о ринг-гёрлз в смешанных единоборствах

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг высказался по поводу слов бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова о ненужности ринг-гёрлз в смешанных единоборствах.
«Хабиб — человек чести, и он не играет в игры. Признаюсь, я его большой поклонник. Но брось это, приятель. Пусть девушки и дальше работают. Они делают хорошие деньги за счёт спонсорских соглашений», — сказал Биспинг на канале Fight CAT в YouTube.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
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