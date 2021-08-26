Дэнис поддел Хабиба, высказавшегося о ринг-гёрлз, припомнив ему фото с друзьями в бане

Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, выступающий в Bellator в полусредней весовой категории, отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявившего о ненужности ринг-гёрлз в смешанных единоборствах.



В своём «твиттере» Диллон разместил шуточный пост, на котором демонстрируется негативная реакция Хабиба на ринг-гёрлз, и позитивная — на его же фото, где он лежит в одной ванне с несколькими мужчинами.

Фотографию можно посмотреть на странице Диллона Дэниса в «Твиттере».

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.