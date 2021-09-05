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Брансон победил Тилла в главном бою турнира UFC Вегас 36

Брансон победил Тилла в главном бою турнира UFC Вегас 36
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В ночь с 4 на 5 сентября в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 36. В главном бою встретились средневесы Дерек Брансон и Даррен Тилл.

Победу на турнире в третьем раунде одержал Брансон, применив удушающий приём. Он одержал пятую победу подряд в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету американца 24 победы и 7 поражений.

Тилл, в свою очередь, проиграл свой четвертый бой из пяти поединков. Всего на его счету 18 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения. В предыдущем бою англичанин проиграл представителю Австралии Роберту Уиттакеру.

Ранее на турнире молдавский боец Сергей Спивак проиграл англичанину Тому Аспиналлу. Украинский боец Людвик Шолинян уступил Джеку Шору из Уэльса.

UFC 2021. UFC Fight Night 191, Лас-Вегас, США
Дерек Брансон (W) - Даррен Тилл
05 сентября 2021, воскресенье. 01:10 МСК
Дерек Брансон
Окончено
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Даррен Тилл
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