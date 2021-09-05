Брансон победил Тилла в главном бою турнира UFC Вегас 36
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В ночь с 4 на 5 сентября в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 36. В главном бою встретились средневесы Дерек Брансон и Даррен Тилл.
Победу на турнире в третьем раунде одержал Брансон, применив удушающий приём. Он одержал пятую победу подряд в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету американца 24 победы и 7 поражений.
Тилл, в свою очередь, проиграл свой четвертый бой из пяти поединков. Всего на его счету 18 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения. В предыдущем бою англичанин проиграл представителю Австралии Роберту Уиттакеру.
Ранее на турнире молдавский боец Сергей Спивак проиграл англичанину Тому Аспиналлу. Украинский боец Людвик Шолинян уступил Джеку Шору из Уэльса.
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