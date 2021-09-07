Андерсон Силва рассказал, когда закончит карьеру
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва рассказал, когда окончательно завершит карьеру в смешанных единоборствах. По словам 46-летнего спортсмена, это произойдёт через три года, когда ему будет 49 лет.
«Мой план состоит в том, чтобы провести последний бой в 49 лет. В 49 лет я, наверное, завершу карьеру.
Моя цель — выступать ещё три года, а потом уйти. Возможно, я смогу драться и дольше, но сейчас мой план состоит в том, чтобы завершить карьеру, когда мне исполнится 49 лет», — приводит слова Андерсона Силвы TMZ.
В ближайшие выходные Андерсон Силва проведёт боксёрский поединок с Тито Ортисом, экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Перед уходом из UFC Силва потерпел пять поражений в шести боях.
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