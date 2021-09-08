Шлеменко прокомментировал объявление Нурмагомедова о следующем бое Александра

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал то, что его следующим соперником станет Артур Гусейнов. Бой состоится в лиге Eagle FC, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову.

«Сейчас вышла новость от Хабиба Нурмагомедова, что он анонсировал мой поединок против Артура Гусейнова на 17 октября в Сочи. Хочу подтвердить. Действительно, находясь на форуме в Казани и представляя тут Омскую область, мы только что созвонились с Хабибом. Обсудили и выяснили с ним. Я дал добро.

Вроде бы все стороны договорились, поэтому буду готовиться и тренироваться. Ждите. Всем спасибо за поддержку. Следующий мой бой состоится 17 октября в Сочи на турнире Eagle Fighting Championship», — рассказал Шлеменко в своём «инстаграме».