«Как лимона съел». Скандальный боксёр Редкач осудил Ломаченко за реакцию на победу Усика

Известный украинский боксёр Иван Редкач прокомментировал победу Александра Усика в поединке с Энтони Джошуа. Также Редкач остался недоволен поведением друга Усика — знаменитого боксёра Василия Ломаченко.



«Смело скажу, Саша лучший боец планеты! А друг вот, вышел в ринг, но как лимона съел, даже не обнял. Это было красиво, ярко, волнительно, каждая секунда боя — шедевр от Саши!» — написал Редкач в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ивана Редкача.



Согласно подсчётам, Джошуа нанёс гораздо больше ударов (641-529), но уступил в точности. Если у Усика до цели доходило 148, то у Энтони количество попаданий было на отметке 123. Джебов у обоих прошло по 52, при этом украинец выбросил 309 подобных ударов, а британец — 427. Примечательно, что силовых ударов больше нанёс Усик (220 против 214). Из них точными у Александра оказались 96, а у Энтони — 71.