«Лжец и подонок». Дана Уайт и Оскар де ла Хойя обменялись жёсткими репликами

Президент UFC Дана Уайт и экс-чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя обменялись нелицеприятными высказываниями в адрес друг друга. Всё началось после того, как Оскар обвинил Дану в низкой оплате бойцов своего промоушена. Уайт в ответ обвинил де ла Хойю в подделке результатов анализов на коронавирус перед поединком с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом.
«Это всё, что у тебя есть? Ты обвиняешь меня в подделке результатов анализов на вирус, убившего почти 700 000 американцев? Лишь для того, чтобы избежать драки? Жалкий кусок дерьма!» — написал Оскар в «сториз» своего «инстаграма».
«Ни для кого не секрет, что ты лжец, наркоман и полный подонок. Неважно, что ты добился больших успехов в боксе. Вне ринга ты чертовски проиграл. Отвали и предоставь мне заниматься своим промоушеном. А ещё сделай одолжение всему миру и сразись с Белфортом, чтобы мы все могли посмотреть, как ты ляжешь спать», — ответил Уайт через «сториз» своего «инстаграма».
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