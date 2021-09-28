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«Хочу стать чемпионом в трёх весовых категориях». Сехудо вызвал на бой Волкановски

«Хочу стать чемпионом в трёх весовых категориях». Сехудо вызвал на бой Волкановски
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обратился к действующему чемпиону полулёгкого веса Александру Волкановски. Сехудо вызвал австралийца на поединок, заявив, что хочет стать чемпионом в трёх весовых категориях.

«Как можно отрицать то, что я сделал не только в ММА, но и в единоборствах в целом? Моё резюме говорит за себя лучше, чем просто слова. Алекс, ты карлик-переросток и просто идеальный бой для меня. Сможешь ли ты справиться с моей скоростью, олимпийской борьбой и опытом? Это единственный бой, который важен для меня.

Ты говорил, что сомневаешься во мне — Дана Уайт, вложи деньги в наш бой и дай мне стать первым чемпионом в трёх весовых категориях. Волкановски, я знаю, что ты боишься драться со мной, потому что я выше классом», — написал Сехудо в «Инстаграме».

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