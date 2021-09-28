«Хочу стать чемпионом в трёх весовых категориях». Сехудо вызвал на бой Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обратился к действующему чемпиону полулёгкого веса Александру Волкановски. Сехудо вызвал австралийца на поединок, заявив, что хочет стать чемпионом в трёх весовых категориях.
«Как можно отрицать то, что я сделал не только в ММА, но и в единоборствах в целом? Моё резюме говорит за себя лучше, чем просто слова. Алекс, ты карлик-переросток и просто идеальный бой для меня. Сможешь ли ты справиться с моей скоростью, олимпийской борьбой и опытом? Это единственный бой, который важен для меня.
Ты говорил, что сомневаешься во мне — Дана Уайт, вложи деньги в наш бой и дай мне стать первым чемпионом в трёх весовых категориях. Волкановски, я знаю, что ты боишься драться со мной, потому что я выше классом», — написал Сехудо в «Инстаграме».
- 28 сентября 2021
-
13:04
-
12:31
-
12:25
-
11:57
-
10:41
-
10:25
-
09:49
-
07:24
-
03:31
-
00:36
- 27 сентября 2021
-
23:52
-
22:54
-
21:50
-
20:21
-
19:37
-
18:08
-
16:51
-
16:11
-
15:00
-
14:45
-
13:53
-
13:25
-
12:34
-
12:17
-
11:02
-
10:19
-
09:50
-
09:50
-
06:53
-
05:14
-
04:55
-
04:10
-
03:50
-
03:32
-
00:00