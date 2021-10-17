«Болел за тебя сильно, брат». Хабиб обратился к Исмаилову, уступившему в бою с Минеевым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил свежий пост в своём «инстаграме», посвящённый состоявшемуся ранее поединку между российскими бойцами смешанных единоборств Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Владимир и Магомед встречались на турнире AMC Fight Nights 104. Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде.
«Будьте оптимистами и всегда верьте, что будущее лучше, чем настоящее. За Магомеда Исмаилова я всегда переживаю по-особенному, не знаю, почему мы никогда даже не тренировались вместе. Болел за тебя сильно, брат, и переживал. Пусть Всевышний поможет тебе, поправляйся и не болей», — написал Хабиб.
Фото можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Исмаилов записал видеообращение после поражения от Минеева:
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