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«Счастливого Хэллоуина от Даны Уайта и его проституток». Джейк Пол переоделся в главу UFC

«Счастливого Хэллоуина от Даны Уайта и его проституток». Джейк Пол переоделся в главу UFC
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Знаменитый блогер Джейк Пол, в последнее время увлекающийся единоборствами, переоделся в главу промоушена UFC Дану Уайта на Хэллоуин. Напомним, между Джейком и Уайтом давно идёт заочная вражда: блогер даже обещал избить знаменитого функционера.

«Счастливого Хэллоуина от Даны Уайта и его проституток», — написал Джейк Пол в своём «инстаграме». Любопытно, что на пакете с порошком, который держит в руках Джейк, написано: «Безлимитный бесплатный кокаин».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Джейка Пола.

Напомним, в конце августа состоялся боксёрский поединок между Джейком Полом и 39-летним экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. В результате Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей.

Блогер победил в боксёрском поединке экс-чемпиона UFC. Джейк тренировался всего 18 месяцев Блогер победил в боксёрском поединке экс-чемпиона UFC. Джейк тренировался всего 18 месяцев
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