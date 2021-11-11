Николай Валуев отреагировал на новость о задержании брата Хабиба, сбившего полицейского

Знаменитый в прошлом боксёр, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев отреагировал на новость о задержании Усмана Нурмагомедова. Двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Усман и его друг Камил Идрисов задержаны на 48 часов.



«Человек наехал на сотрудника, вот и всё. Пусть разбираются. Разбирательство должно быть в рамках закона. Как-то должно быть по-другому?» — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Последний бой Усман Нурмагомедов провёл на турнире Bellator 269 в Москве, одержав победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.

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