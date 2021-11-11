Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Источник: Усман Нурмагомедов задержан на 48 часов. Выложенные им фото из зала — старые

Источник: Усман Нурмагомедов задержан на 48 часов. Выложенные им фото из зала — старые
Комментарии

По информации телеграм-канала Baza, известный российский боец ММА Усман Нурмагомедов и его друг Камил Идрисов действительно задержаны полицией и находятся в аэропорту Шереметьево. Их планируют задержать на 48 часов до избрания меры пресечения.

Baza также сообщает, что фотографии из спортивного зала, которые выложил сразу после новости о своём задержании боец, — старые и были сделаны ещё в Махачкале. Напомним, Усману Нурмагомедову могли вменить наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. По имеющейся информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести.

Последний бой Усман Нурмагомедов провёл на турнире Bellator 269 в Москве, одержав победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Новость по теме
«Кто где, мы в зале». Усман Нурмагомедов выложил фото после новости о своём задержании
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021