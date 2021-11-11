Источник: Усман Нурмагомедов задержан на 48 часов. Выложенные им фото из зала — старые

По информации телеграм-канала Baza, известный российский боец ММА Усман Нурмагомедов и его друг Камил Идрисов действительно задержаны полицией и находятся в аэропорту Шереметьево. Их планируют задержать на 48 часов до избрания меры пресечения.



Baza также сообщает, что фотографии из спортивного зала, которые выложил сразу после новости о своём задержании боец, — старые и были сделаны ещё в Махачкале. Напомним, Усману Нурмагомедову могли вменить наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. По имеющейся информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести.



Последний бой Усман Нурмагомедов провёл на турнире Bellator 269 в Москве, одержав победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.

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