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Ян высказался о возможном бое с Макгрегором

Ян высказался о возможном бое с Макгрегором
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал слухи о потенциальном поединке с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором.

«Вообще эта вся история — пока просто разговоры. Но если Конор захотел бы побоксировать, конечно, я бы тоже побоксировал с ним. В принципе мне на его большой вес разницы особой нет. Я уже сам не занимался боксом с 2012-2013 года. Поэтому надо тоже поработать над этим моментом», — сказал Ян на пресс-конференции на RCC.

Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Макгрегор в настоящее время участия в боях не принимает, так как восстанавливается от травмы ноги.

Макгрегор победил удушающим приёмом и стал чемпионом. Он умеет и так Макгрегор победил удушающим приёмом и стал чемпионом. Он умеет и так
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