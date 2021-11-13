Макгрегор победил удушающим приёмом и стал чемпионом. Он умеет и так

12 ноября российский сегмент ММА-сообщества бурно обсуждал слова экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Ирландец заявил, что готов разбить в стойке временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна. Откуда вообще взялась такая идея? Всё дело в том, что в Сети недавно появился достаточно субъективный, но любопытный рейтинг лучших ударников UFC. Первое место в нём отдали базовому боксёру Петру Яну, что, вероятно, больно ударило по самолюбию Конора, который некогда даже пробовал себя в боксе в схватке с Флойдом Мейвезером.

Так что Макгрегор и Ян с ходу стали раскачивать идею поединка, ведь каждый уверен в своём превосходстве. Но где гарантия того, что даже при проведении такой фантастической схватки она пройдёт в стойке. Пётр Ян в мартовском поединке с Алджэмейном Стерлингом уже демонстрировал, что в борьбе он прибавляет от боя к бою.

Ну а Конор… а что Конор? Все привыкли, что Макгрегор ударник. Но при этом мало кто помнит, что в противостоянии с тем же Хабибом он в борьбе продержался дольше, чем те же Порье и Гэтжи. Мало того, в активе ирландца есть даже победа удушающим приёмом, о которой помнят далеко не все. Именно о ней мы и расскажем.

Случилась она ещё на заре карьеры Макгрегора. 2 июня 2012 года будущая звезда ММА вышел на первый титульный поединок в карьере. Его соперником был Дэйв Хилл. Сама схватка прошла под эгидой популярной британской лиги Cage Warriors. К тому моменту за плечами Макгрегора было 10 побед при 2 поражениях. При этом серия побед состояла из шести боёв. Во всех Конор побеждал нокаутом. Так что очевидно, что его соперник прежде всего опасался работы оппонента в стойке. Что касается Хилла, то Дэйв на тот момент также провёл за карьеру 12 поединков, в 10 из которых победил. Очень неплохой грэпплер прежде никогда не сдавался и оба поражения потерпел решением судей. Потому он был отличной проверкой для Конора.

Но Макгрегор нисколько не тушевался перед неудобным оппонентом. Ещё перед стартовым гонгом, когда рефери давал бойцам наставления, Конор что-то агрессивно говорил Хиллу и давал понять, что готов к сражению на все 100%.

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С начала боя Дэйв почти мгновенно совершил проход в ноги, но Макгрегор отбился и перешёл к работе в стойке. В этом компоненте он уверенно разбивал соперника. Хилл снова пытался навязать борьбу ирландцу и едва не попался на удушающий. Более того, в конце раунда Конор так измотал оппонента, что, забрав спину, вышел на очень плотный удушающий приём, но Дэйва спас перерыв. Вторая пятиминутка началась с атак Макгрегора.

Фото: facebook.com/OfficialCageWarriors

Англичанин только отступал и в итоге упал после хай-кика. После Конор извалял оппонента на канвасе и в итоге всё же оформил очень яркую победу удушающим приёмом, да-да, он умеет и так. Таким образом, Конор впервые в карьере стал чемпионом, завоевав титул Cage Warriors FC в полулёгком весе. По сей день это единственная победа ирландца удушающим приёмом, и надо же, какой ценной она оказалась. Именно с неё начался подъём в карьере балагура из Ирландии. При всей нелюбви к борьбе именно победой над неуступчивым грэпплером Макгрегор начал восхождение на вершину ММА.

После того триумфа Конор в том же 2012 году дебютировал в лёгком весе и в первом же бою завоевал титул в этом дивизионе, нокаутировав Ивана Бухингера. Ну а далее случился переход в UFC, где Макгрегор, даже невзирая на последние неудачи, по сей день остаётся одной из главных звёзд и, безусловно, приносит лиге наибольшие выручки с турниров. Не исключено, что ещё одним кассовым событием для Конора станет и схватка с Петром Яном. Впрочем, пока это кажется чем-то совсем нереальным.