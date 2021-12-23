В отношении напавшего на сына Дацика возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении напавшего на Ярослава Дацика, 16-летнего сына российского бойца ММА Вячеслава Дацика, сообщает телеграм-канал 112. По информации источника, личность напавшего на Ярослава и его друга установлена — это 38-летний Сергей Фадеев, которого в ближайшее время доставят в СК. В отношении него возбуждено дело по двум статьям: хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



Напомним, инцидент произошёл в подъезде многоэтажки на Нижней Сыромятнической улице в Москве. Подростки были госпитализированы с ушибами и подозрением на черепно-мозговую травму.



Последний бой Вячеслав Дацик провёл с чемпионом Европы по сумо и начинающим бойцом поп-ММА Ревазом Верулашвили. Поединок закончился в третьем раунде — угол Верулашвили в целях предосторожности выбросил полотенце.