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Фёдор Емельяненко, Молдавский и Токов сыграли в баскетбол на площадке команды НБА

Фёдор Емельяненко, Молдавский и Токов сыграли в баскетбол на площадке команды НБА
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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко в преддверии турнира Bellator 273 принял участие в баскетбольной тренировке на площадке команды НБА «Финикс Санз». Вместе с Емельяненко мяч в корзину побросали Валентин Молдавский и Анатолий Токов.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале MMAJunkie.

Емельяненко и Токов приехали в США, чтобы поддержать Молдавского, которому в ночь с 29 на 30 января предстоит поединок с чемпионом Bellator в тяжёлом весе Райаном Бейдером. Молдавский носит звание временного чемпиона промоушена.

Последний бой Фёдор Емельяненко провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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