Андрей Корешков в первом раунде нокаутировал Ренкаунтри в соглавном бою на Bellator 274

В Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» состоялся соглавный поединок турнира Bellator 274, в котором сошлись представители полусредней весовой категории – 31-летний россиянин Андрей Корешков и 34-летний американец Ченси Ренкаунтри.



Поединок был завершён победой Корешкова нокаутом уже в первом раунде на отметке 38 секунд. Андрею удалось подловить соперника на контратаке, пробив с разворота ногой в корпус.

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Таким образом, Корешков одержал уже 25-ю победу за карьеру в ММА, потерпев лишь четыре поражения. Для американца Ренкаунтри неудачный исход стал пятым в карьере, также на его счету 16 побед в различных промоушенах ММА, включая UFC.

Напомним, главным событием Bellator 274 станет поединок между Нейманом Грейси и Логаном Сторли.