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Хамзат Чимаев назвал себя «королём UFC»

Хамзат Чимаев назвал себя «королём UFC»
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал новый пост в своём «инстаграме». В записи Чимаев обратился к промоушену UFC, в котором он выступает в среднем и полусреднем весе.

«Я ваш король, UFC», — написал Хамзат Чимаев.

Напомним, последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу благодаря удушающему приёму, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.

Следующим соперником шведа станет Гилберт Бёрнс, который провёл свой последний бой в июле прошлого года, одолев Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.

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