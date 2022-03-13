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Дэвис елиногласным решением судей победил Энгликаса на Bellator 276

Дэвис елиногласным решением судей победил Энгликаса на Bellator 276
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В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Фэмили-Арена» проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 276. В основном карде соревнований встречались представители полутяжёлой весовой категории – 30-летний представитель Литвы Джулиус Энгликас и 37-летний американец Фил Дэвис.

Поединок завершился победой Дэвиса единогласным решением судей. Бой состоял из трёх раундов.

Эта победа стала 26-й для Дэвиса в его профессиональной карьере. За 33 боя 37-летний боец терпел поражение только в шести боях.

Для Энгликаса же это четвёртое поражение. Спортсмен терпит третье поражение подряд. На его счету только 9 побед в профессиональной карьере.

В главном поединке турнира встретятся венгерский боец Адам Борич и датчанин Мадс Бурнелл.

Bellator 2022. Bellator 276, Сент-Луис, США
Фил Дэвис (W) - Джулиус Энгликас
13 марта 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Фил Дэвис
Окончено
UD
Джулиус Энгликас
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