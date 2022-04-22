Тимур Нагибин на RCC 11 сразится с экс-бойцом UFC и Bellator Джоном Тейшейрой

Российский боец Тимур Нагибин (19-6) продолжает получать в соперники оппонентов из топовых мировых организаций. На этот раз его ждёт бой против экс-бойца Bellator и UFC Джона Тейшейры (24-6-2), который в мире ММА больше известен как Джон Макапа. Бой намечен на 6 мая в рамках турнира RCC 11.



Макапа настоящий ветеран Bellator, а его жизнь и карьера были настолько насыщенными, что хочется рассказать его историю с самого начала. В 2012 году бразилец стал одним из участников шоу The Ultimate Fighter: Brazil и дебютировал в UFC. Бой на UFC он проиграл и стал свободным агентом. Несмотря на это, сайт BloodyElbow включил его в число самых перспективных бойцов полулёгкого веса.

Через год семью и земляков бойца настигло общее несчастье. В городе Макапа произошёл пожар, который уничтожил 10 кварталов. Сотни домов сгорели всего за четыре часа. Тогда боец остался без крыши над головой и принял решение выступать под новым именем: Джон Макапа.



В 2014 году бразилец подписал контракт с Bellator, где регулярно выступал до 2021 года и даже успел подраться против будущего чемпиона организации Эй Джея Макки. Теперь же его ждёт путешествие в Россию ради боя со звездой RCC.