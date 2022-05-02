Хаттон: я не вижу никого, кто может победить Канело. Он такой сильный и взрывной

Британский боксёр Рикки Хаттон поделился ожиданиями от поединка мексиканца Сауля Альвареса и россиянина Дмитрия Бивола. По мнению Хаттона, в настоящее время никому не под силу победить Альвареса. В 2013 году Канело потерпел поражение в поединке с американцем Флойдом Мейвезером. После этого мексиканец одержал 15 побед и закончил один бой вничью.
«Я думаю, что в поединке с Канело Мейвезер создал монстра. Тогда Канело не взял ни одного раунда, не так ли? Это пример для многих молодых боксёров. Они могут понять, что поражение не приводит к концу карьеры.
Думаю, Канело больше не потерпит ни одного поражения. Не вижу никого, кто может победить его. Сауль такой сильный и взрывной.
Он неуязвим, настолько он хорош в защите. Думаю, он может брать титулы и в полутяжёлом весе. Это лучший боксёр P4P», — цитирует Хаттона BoxingScene.
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