«Даже не могу сказать, в чём плох Сауль». Лебедев — о бое Бивола и Альвареса

Экс-чемпион мира WBA, IBF Денис Лебедев поделился мыслями о предстоящем поединке непобеждённого российского боксёра Дмитрия Бивола и мексиканца Сауля Альвареса.
«Большой шанс. Такой шанс, наверное, бывает раз в жизни. Я, наверное, буду не один в таком мнении, если скажу, что Альварес сейчас на своём пике и для Димы это тяжёлый бой. Но, как говорят десантники, тяжело, но преодолимо. Так что и я буду в этом же духе.
Это бокс. Здесь всегда есть надежда на точное попадание. Насчёт чувства добить у Бивола оно в порядке, работает, но сначала нужно попасть. Альварес неплох в защите, в передвижении, в атаке. Я даже не могу сказать, в чём он плох. Но не за Альвареса же нам болеть, в конце концов. Димон, топим за тебя! Всё зависит только от тебя и от твоей команды», — сказал Лебедев на видео, размещённом на канале «МИР БОКСА» в YouTube.
Бой Бивола и Альвареса состоится 8 мая в Лас-Вегасе (США).
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Факты о Дмитрии Биволе:
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