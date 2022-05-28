Источник: двоюродный брат Хабиба угрожал египтянину пистолетом за то, что тот был в шортах

Двоюродный брат экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова угрожал египтянину пистолетом за то, что тот был в шортах. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash Gor.
По сведениям источника, не так давно группа иностранных студентов из Дагестанского медуниверситета возвращалась в общежитие после футбольного матча. Один из присутствовавших в компании, египтянин Юсеф, не переодел форму и шёл по улице в шортах. Как сообщает источник, в это время его увидел двоюродный брат Хабиба, Камиль Амиргамзаев, решивший сделать предупреждение гражданину Египта о том, что так ходить в регионе непозволительно. При этом он ударил студента лбом и приставил пистолет к его голове.
После инцидента Юсеф написал заявление в РОВД Махачкалы. Следы побоев у него не обнаружили, но Амиргамзаева в отделение вызвали. Там он извинился перед египтянином, и тот забрал заявление.
Рэпер Shokk записал видео с извинением перед Хабибом:
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