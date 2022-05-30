Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым

Глава Чечни Рамзан Кадыров провёл тренировку со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Своевременная тренировка — залог крепкого здоровья, хорошего настроения и позитивной энергии. Сегодня нам посчастливилось провести тренировку с непобеждённым бойцом UFC Хамзатом Чимаевым.
Я не удержался от соблазна испытать свои силы в дружеском поединке с нашим дорогим братом.
Обычная тренировка, плавно перетекающая в спортивное зрелище, имеет для меня особую ценность. Даже будучи всемирно известной личностью и титулованным спортсменом, Хамзат не забывает о скромности. Это и есть настоящий чеченский дух!», — написал Кадыров в одной из социальных сетей.
Последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Их поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату.
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