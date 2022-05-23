Кадыров поздравил Чимаева со свадьбой

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о свадьбе шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Друзья, накануне я с большим удовольствием принял приглашение на свадебное мероприятие, которое проходило в ресторане «Парус». Семейными узами связал себя дорогой БРАТ, боец UFC Хамзат Чимаев.



Здесь собрались не только родные и близкие Хамзата, но и многочисленные друзья. Всё было прекрасно организовано в соответствии с национальными традициями. Я получил большое удовольствие от визита на торжество. Ведь каждая новая семья в Чеченской республике – это дополнительный повод для радости всех её жителей.



Я от всей души поздравляю молодожёнов! Искренне желаю довольства Всевышнего, крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — написал Кадыров в социальных сетях.