Кадыров поздравил Чимаева со свадьбой

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о свадьбе шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Друзья, накануне я с большим удовольствием принял приглашение на свадебное мероприятие, которое проходило в ресторане «Парус». Семейными узами связал себя дорогой БРАТ, боец UFC Хамзат Чимаев.
Здесь собрались не только родные и близкие Хамзата, но и многочисленные друзья. Всё было прекрасно организовано в соответствии с национальными традициями. Я получил большое удовольствие от визита на торжество. Ведь каждая новая семья в Чеченской республике – это дополнительный повод для радости всех её жителей.
Я от всей души поздравляю молодожёнов! Искренне желаю довольства Всевышнего, крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — написал Кадыров в социальных сетях.
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