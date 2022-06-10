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Александр Емельяненко высказался по поводу возможного боя с Еленой Берковой

Александр Емельяненко высказался по поводу возможного боя с Еленой Берковой
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Известный боец ММА Александр Емельяненко ответил на вопрос, вышел бы он драться с Еленой Берковой, если бы ему предложили большие деньги за поединок. Напомним, актриса, в последнее время активно выступающая в поп-ММА, недавно бросила вызов Александру.

«Я женщин не бью. Но Лена молодец, шумит похлеще известных бойцов. Удачи ей в нашем нелёгком деле», — рассказал Емельяненко в беседе с редактором отдела Бокс/ММА «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Верх взял Александр, одержавший победу решением судей.

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