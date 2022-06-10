Хабиб ответил на выпад Тони Фергюсона

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на вызов со стороны американского бойца смешанных единоборств Тони Фергюсона.



«Как насчёт соревнования по поеданию пирогов? Пришло время пошуметь по-настоящему», — писал ранее Фергюсон.



«Я жду, когда ты проснёшься», — ответил Нурмагомедов в своих социальных сетях.

В последнем бою Фергюсон уступил нокаутом соотечественнику Майклу Чендлеру. Бой проходил на UFC 274. Позже президент промоушена Дана Уайт признался, что это был самый жёсткий нокаут, который он когда-либо видел. То поражение стало для Тони четвёртым подряд. Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.

Семь бойцов, которые могли бы победить Хабиба Нурмагомедова: