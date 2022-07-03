40-летний Робби Лоулер потерпел поражение техническим нокаутом на UFC 276

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 276, в рамках которого состоялся поединок в полусреднем весе между 40-летним американцем Робби Лоулером и его 33-летним соотечественником Брайаном Барбареной.

Поединок завершился победой Барбарены техническим нокаутом во втором раунде. За полтора раунда Брайан нанёс Робби 101 удар в голову.

Таким образом, Лоулер потерпел пятое поражение в последних шести боях. Всего на его счету 30 побед и 16 поражений за карьеру в ММА, а у Барбарены – 18 побед и восемь поражений.

Напомним, в главном бою турнира чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья будет защищать титул в поединке с претендентом Джаредом Каннонье. В соглавном поединке турнира чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски будет защищать свой титул в бою с Максом Холлоуэем (№1 рейтинга полулёгкого веса).