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40-летний Робби Лоулер потерпел поражение техническим нокаутом на UFC 276

40-летний Робби Лоулер потерпел поражение техническим нокаутом на UFC 276
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 276, в рамках которого состоялся поединок в полусреднем весе между 40-летним американцем Робби Лоулером и его 33-летним соотечественником Брайаном Барбареной.

Поединок завершился победой Барбарены техническим нокаутом во втором раунде. За полтора раунда Брайан нанёс Робби 101 удар в голову.

Таким образом, Лоулер потерпел пятое поражение в последних шести боях. Всего на его счету 30 побед и 16 поражений за карьеру в ММА, а у Барбарены – 18 побед и восемь поражений.

Напомним, в главном бою турнира чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья будет защищать титул в поединке с претендентом Джаредом Каннонье. В соглавном поединке турнира чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски будет защищать свой титул в бою с Максом Холлоуэем (№1 рейтинга полулёгкого веса).

UFC 2022. UFC 276, Лас-Вегас, США
Робби Лоулер - Брайан Барберена (W)
03 июля 2022, воскресенье. 05:40 МСК
Брайан Барберена
Окончено
TKO
Робби Лоулер
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