Корешков — о бойцах из России: сейчас очень тяжело подписаться за океан

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), российский боец Андрей Корешков считает, что сегодня отечественным бойцам тяжело подписывать контракты с зарубежными промоушенами из-за непростой политической ситуации.
«Сейчас подписаться за океан, не только в UFC, но и в другие лиги очень тяжело. Тяжело получить визу, тяжело подписаться, потому что не все хотят видеть ребят из России. И есть пример Альберта Туменова, который два с половиной года сидел в США, тренировался и ждал случая. Случай выпадает, когда тебе предлагают подраться на коротком уведомлении, но вот Туменову надоело ждать, и он подписался в ACA», – приводит слова бойца издание MetaMMA.
Ранее в интервью Корешков прокомментировал попадание звёздного соотечественника Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC.
- 3 июля 2022
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