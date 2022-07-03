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Корешков — о бойцах из России: сейчас очень тяжело подписаться за океан

Корешков — о бойцах из России: сейчас очень тяжело подписаться за океан
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), российский боец Андрей Корешков считает, что сегодня отечественным бойцам тяжело подписывать контракты с зарубежными промоушенами из-за непростой политической ситуации.

«Сейчас подписаться за океан, не только в UFC, но и в другие лиги очень тяжело. Тяжело получить визу, тяжело подписаться, потому что не все хотят видеть ребят из России. И есть пример Альберта Туменова, который два с половиной года сидел в США, тренировался и ждал случая. Случай выпадает, когда тебе предлагают подраться на коротком уведомлении, но вот Туменову надоело ждать, и он подписался в ACA», – приводит слова бойца издание MetaMMA.

Ранее в интервью Корешков прокомментировал попадание звёздного соотечественника Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC.

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