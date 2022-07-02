Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков оценил включение Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC. По мнению Корешкова, это заслуженный итог карьеры Нурмагомедова.



«Это очень заслуженно. Хабиб провёл блестящую карьеру, показал отличный результат в UFC. Всё по заслугам», — приводит слова Андрея Корешкова Metaratings.



Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 254 он одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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